Украина засекретила вопрос выдачи пенсий гражданам Израиля

Офис президента Украины Владимира Зеленского отказался отвечать на запрос журналистов по поводу того, обсуждался ли во время встречи главы государства и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вопрос выплаты Украиной пенсий гражданам Израиля и какое решение было в связи с этим принято. Об этом сообщают «Українськi Новини».

К ответу на журналистский запрос были приложены распечатки сообщений президентской пресс-службы о ходе встречи, а также опубликованные на сайте Зеленского новости с совместной пресс-конференции. Они не содержат информации об обсуждении двумя лидерами вопросов выплаты пенсий гражданам Израиля с украинскими корнями.

Согласно украинскому закону «О доступе к публичной информации» вся информация, распорядителем которой являются органы государственной власти, по умолчанию является публичной, кроме той, на распространение которой наложили ограничения сами органы власти.

Ранее Нетаньяху заявил, что Зеленский пообещал ему ратифицировать соглашение о выплате пенсий бывшим украинским пенсионерам, инвалидам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которые репатриировались в Израиль после 24 августа 1991 года. «Я признателен ему [Зеленскому] за решение продвигать в парламенте ратификацию договора о выплате пенсий израильтянам, выходцам с Украины», — написал израильский лидер.

Украинская сторона никак не комментировала данное заявление израильского премьера.

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