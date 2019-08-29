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Радиоведущая переставила телевизор и была избита мужем

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Вьетнамская радиоведущая Ву Тхи Тху Ли (Vu Thi Thu Ly) пожаловалась на избиение мужа после того, как она передвинула телевизор из одной комнаты в другую. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина опубликовала у себя в соцсетях видеозапись, на которой видно как ее муж — мастер боевых искусств — Нгуен Суан Винь (Nguyen Xuan Vinh) — несколько раз бьет супругу. Ву Тхи Тху Ли в это время держит в руках грудного ребенка. После одного из ударов женщина падает на землю.

По словам радиоведущей, он бил ее на глазах их первого ребенка, которому затем велел уйти в свою комнату. В результате полученных травм Ву Тхи Тху Ли понадобилась помощь медиков, она была вынуждена отправиться в больницу.

Позднее женщина рассказала, что ее муж всегда был «жестоким хулиганом». Она добавила, что раньше терпела побои, потому что они не были такими сильными и никогда не происходили в присутствии детей

Ранее пара расходилась, но затем сошлась снова из-за рождения второго ребенка.

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