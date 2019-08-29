Синоптики спрогнозировали зиму в Москве

Теплая, сухая осень и поздняя зима будут в этом году в Москве. Зима опоздает минимум на две недели, а по-настоящему зимняя погода придет в столичный регион лишь к Новому году, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, будет «неплохая золотая осень» со средней температурой немного выше нормы и дефицитом осадков в конце сентября. Середина октября будет дождливой, но теплой.

«Наступление зимы, то есть переход температуры на ноль и отрицательные значения, происходит после 10 ноября, но ноябрь будет теплый. Соответственно, наступление климатической зимы будет смещено как минимум на конец ноября — начало декабря», — сказал синоптик.

Он отметил, что и декабрь в столице ожидается теплый. В первую и вторую декаду месяца температура будет выше климатической нормы, и только к третьей декаде начнется похолодание, «который придаст зимнего антуража».

В январе и феврале будет скользко из-за достаточно высоких температур и обильных осадков, добавил Тишковец. Прогнозируются затяжные периоды оттепели, гололед и слякоть.

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