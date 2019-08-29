Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
США заморозили военную помощь Украине
Старик отомстил бывшему однокласснику за школьную обиду спустя 50 лет
Раскрыта дальнейшая судьба освобожденного на Украине Вышинского
Россияне стали доверять только крупным банкам
Трамп захотел пригласить лидеров G7 на свой курорт и попал под угрозу импичмента
Названы лучшие куриные котлеты
Врачи перечислили самые нелепые и опасные ошибки пациентов
Американский баскетболист рассказал о негативном восприятии России на родине
Появление Су-57 в Сирии объяснили
Новости партнеров

Синоптики спрогнозировали зиму в Москве

Перейти в «Мою Ленту»

Теплая, сухая осень и поздняя зима будут в этом году в Москве. Зима опоздает минимум на две недели, а по-настоящему зимняя погода придет в столичный регион лишь к Новому году, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, будет «неплохая золотая осень» со средней температурой немного выше нормы и дефицитом осадков в конце сентября. Середина октября будет дождливой, но теплой.

«Наступление зимы, то есть переход температуры на ноль и отрицательные значения, происходит после 10 ноября, но ноябрь будет теплый. Соответственно, наступление климатической зимы будет смещено как минимум на конец ноября — начало декабря», — сказал синоптик.

Он отметил, что и декабрь в столице ожидается теплый. В первую и вторую декаду месяца температура будет выше климатической нормы, и только к третьей декаде начнется похолодание, «который придаст зимнего антуража».

В январе и феврале будет скользко из-за достаточно высоких температур и обильных осадков, добавил Тишковец. Прогнозируются затяжные периоды оттепели, гололед и слякоть.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москвичей предупредили о первых августовских заморозках
Россиянам предсказали теплый сентябрь
Россиянам пообещали возвращение лета
Другие материалы рубрики
Россия00:0326 августа

«Ребят посадят, а следователи получат медали»

Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
07:20Сегодня

В затопленном Приморье ввели режим ЧС

04:21Сегодня

Подсчитано число безработных предпенсионеров

02:15Сегодня

Россияне массово запутались в датах Второй мировой и Великой Отечественной войн

Россия00:0123 августа

«В болоте сидим, чтоб не поджариться»

Эти люди спасают российский лес: репортаж из горящей тайги
22:4828 августа

Определены пять лучших социальных проектов в российских регионах

22:1928 августа

В России назвали ответное условие для диалога с Грузией

21:0128 августа

Россиянку проверят на экстремизм после поста о травле сына учителями

Россия00:0321 августа

«Я готова была землю грызть, лишь бы добыть это лекарство»

Россиянка сделала все, чтобы спасти дочь от страданий. По закону это оказалось невозможно
18:1128 августа

В смерти россиянки после удаления зуба обвинили пьяных врачей

18:5328 августа

Российская санитарка силой поменяла белье пенсионерке и довела ее до слез

18:4828 августа

Полицейских наказали за рейды «Льва против» в московской «Яме»

Россия
Синоптики спрогнозировали зиму в Москве
«Ребят посадят, а следователи получат медали»
Наркотики, обман и пытки: как горстку людей связали в запрещенную террористическую «Сеть»
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Время страха
Самый страшный год в истории России: 15 лет назад страна столкнулась с небывалым террором
Подсчитано число безработных предпенсионеров
Врачи бросили умирающую роженицу в операционной и сбежали
Обычная операция, кровотечение и смерть: почему медики не спасли 24-летнюю россиянку
Россияне массово запутались в датах Второй мировой и Великой Отечественной войн
Все материалы
Мир
Трамп захотел пригласить лидеров G7 на свой курорт и попал под угрозу импичмента
Горячий поцелуй
Египтяне проверяют лжецов каленым железом. Древний жестокий обычай жив до сих пор
США заморозили военную помощь Украине
Сжигая кресты
Они закатывают вечеринки в честь Гитлера и мечтают о своей Америке: как живут нацисты США
Эрдоган задумался о покупке российских истребителей вместо F-35
«Там можно найти пришельцев»
 
Вашингтон спрогнозировал новое «российское вмешательство»
Все материалы
Бывший СССР
Раскрыта дальнейшая судьба освобожденного на Украине Вышинского
Кирилл ВышинскийУкраинский суд освободил Кирилла Вышинского
Обвинения не сняты, но российский журналист намерен доказать свою невиновность
Зачитавшая рэп перед Зеленским певица подверглась травле
«Они считают, что у них тоже получится»
Оппозиция готова взять власть в Абхазии. Как это изменит страну и ее отношения с Россией?
Еще один пункт приема документов на российский паспорт открыли в Донбассе
«Кому-то расскажешь — перережу глотку»
Сотни женщин в Армении рассказали о насилии и инцесте. Теперь их травят даже политики
Фото президента Казахстана обнаружили в рекламе онлайн-казино
Все материалы
Экономика
Россияне стали доверять только крупным банкам
Вверх дном
Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?
Названы лучшие куриные котлеты
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
Американцев подсадят на горох
Проект подводного железнодорожного тоннеля между Хельсинки и ТаллиномГлубоко копнули
Финляндия и Эстония задумали свой мегапроект. Он на дне Балтийского моря
Теневую экономику в России измерили
Все материалы
Силовые структуры
Знакомая пострадавшей от полицейских волейболистки рассказала о произошедшем
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Юная спортсменка заявила, что патрульные угрозами заставили ее заняться сексом
Опубликована предсмертная переписка убитой жены российского депутата
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Стало известно о состоянии пострадавшей от полицейских волейболистки
«Я тебя застрелю, закрой рот»
Российские полицейские выступили против беспредела начальников. Им грозили убийством
Заподозренных в надругательстве над волейболисткой полицейских арестовали
Все материалы
Наука и техника
Появление Су-57 в Сирии объяснили
Николай Добровольский «Здесь будет город заложен»Потеряли берега
Как Петр I присоединил к России новые земли и почему их пришлось отдать
Объяснены сложности создания ядерного оружия при Гитлере
Куда уж больше!
Samsung выпустила огромный телефон за 90 тысяч рублей. Кому он нужен?
Робот Федор не узнал Эрдогана и начал испытания экзоскелета
Роскосмос спасает «Союз МС-14» с роботом Федором
Космический корабль не смог пристыковаться к МКС с первого раза
Россиянам пообещали «ядерные бомбы с подлетным временем 5–7 минут»
Все материалы
Спорт
Американский баскетболист рассказал о негативном восприятии России на родине
Владимир Смирнов«Клинок вошел в мозг на 14 сантиметров»
Он был лучшим рапиристом СССР, но погиб в схватке с немцем
Фанатка сняла переодевавшегося теннисиста и попала под шквал критики
US Open-2019. Серена Уильямс и Мария Шарапова«Она меня ненавидит»
Серена Уильямс разгромила Шарапову на US Open. Она побеждает россиянку уже 15 лет
Бывший чемпион UFC устроил драку в баре
Красные идут
Лидерство «Ливерпуля», обидное поражение МЮ и первая победа «Челси» — главные события тура АПЛ
«Платье» Нурмагомедова вызвало недоумение у болельщиков
Все материалы
Культура
Хулиганы сорвали российский спектакль из-за «гей-пропаганды»
Не ври, Катрин
Вся правда о Денев и пьяная Луизиана: открылся Венецианский кинофестиваль
Звезда «Входа в пустоту» назвала ответственных в изнасиловании Вайнштейном
Заходите на канал
Самые яркие кадры с красной дорожки Венецианского кинофестиваля
Опубликован трейлер нового «Джокера»
«Протестная музыка по-своему хороша, но она не для меня»
Как 18-летний МС Сенечка делает самый добрый рэп в России
Майли Сайрус сделала новую татуировку после неожиданного развода с мужем
Все материалы
Интернет и СМИ
Врачи перечислили самые нелепые и опасные ошибки пациентов
Голая неправда
Как фотограф открывает потусторонние миры с помощью обнаженных тел
Парень отправил домашнее порно с бывшей ее матери и попал в тюрьму
«От просмотра начинает тошнить»
Эта семья дружно рыгала и толстела на потеху публике. Телешоу превратило их жизнь в кошмар
Гонщица погибла во время попытки установить рекорд на реактивном автомобиле
Кина не будет
Этот журнал влюбил в себя советскую молодежь, но оказался не нужен в России
Сайт по поиску работы распространял программы для шпионажа за супругами
Все материалы
Ценности
Глубокое декольте 46-летней бывшей супермодели взволновало поклонников
Джон ДелореанТачка, деньги, наркота
Этот инженер создал легендарную машину, ставшую мечтой всей Америки. Его сгубили деньги
Украинец нашел способ разбогатеть на отходах
«Матрица повсюду»
Этот культовый фильм навсегда изменил кино. Спустя 20 лет он перевернул мир моды
В женской моде появился новый откровенный тренд
«Почешите мне пятки»
Обжорство, мужские костюмы и бесконечный праздник: роскошная жизнь императрицы Елизаветы
Фанатов смутила «волосатость» Эмили Ратаковски
Все материалы
Путешествия
Названы самые непопулярные для путешествий страны
«Что ты будешь есть, раз у тебя закончились деньги?»
Как россиянин добрался до Замбии и увидел счастье и смерть
Смерть 16-летней россиянки в Турции связали с незаконной пересадкой органов
Так, Блед
Человеческая рыбка, зловещие пещеры и гибаница. Зачем россиянам ехать в Словению?
Отец погибшей в Турции 12-летней россиянки прокомментировал смерть дочери
«Что делать, если встретим львов? Молиться!»
Как россиянин очутился в Ботсване и пережил встречу с самым опасным животным Африки
У Sukhoi Superjet 100 лопнуло лобовое стекло при посадке
Все материалы
Из жизни
Жених устроил свадьбу на похоронах невесты
Дочь самурая
История наследницы древнего японского клана, которая перебралась в Россию
Разъяренный носорог перевернул машину с женщиной за рулем
«Следы вели на Украину, в Мексику и Панаму»
Миллионер убил жену и попался, но сумел сбежать из-под носа полиции с чемоданом денег
Грузовик с 30 тысячами банками пива опрокинулся и обрадовал прохожих
Йэн Брейди (справа)«Мурашки бежали по спине, когда я был с ним рядом»
Серийный маньяк годами издевался над детьми. Попав в тюрьму, он нашел новых жертв
Новорожденный ребенок умер из-за аномально большого мозга
Все материалы
Он спас VW и вывел Audi в элиту. Умер Фердинанд Пиех
Главные проекты легендарного инженера и топ-менеджера
Всё о новом Mercedes-Benz GLE Coupe и его AMG-версии
Самые важные и интересные факты о самом большом купе-кроссовере из Штутгарта
Самые крутые машины московской полиции
Mercedes-AMG GLS 63 и другие поводы завидовать полицейским
Автомобили от люксовых брендов
Как ведущие дома моды и бутиковые фирмы стали частью автомобильной отрасли
В России появятся два новых китайских кроссовера
Истребители сели на недостроенное шоссе в России
Названа любимая «Лада» самых возрастных водителей
Все материалы
Дом
Москвичи перестали покупать дешевое жилье
«Москва меня услышит»
Россиянка пять лет борется за право на жилье. Ее все игнорируют
Российские коммунальщики затеяли ремонт фасада и подожгли дом
Королевское ложе
Тут жили самые богатые люди Шотландии. Теперь этот замок можно купить
Неизвестный «снайпер» затерроризировал жителей российской многоэтажки
Солнечный удар
Россияне скупают жилье в Крыму, не задумываясь о последствиях. Они могут пожалеть
Украинцы начали скупать российское жилье
Все материалы
Нацпроекты
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Названы самые болеющие раком регионы России
Где и какие опухоли выявляют чаще всего
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Российским читателям облегчили жизнь
Объявился один из лидеров по развитию экологии в России
Все материалы