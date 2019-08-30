Критиковавший родителей с детьми блогер раскаялся

Блогер Майк Джулианелли (Mike Julianelle) призвал подписчиков не критиковать родителей за их одержимость детьми и покаялся, что сам раньше позволял себе резкие высказывания на этот счет. В публикации в Instagram он заявил, что каждый может стать предметом осуждения.

Он отметил, что сам был не лучшего мнения о таких родителях, пока не оказался в подобной ситуации. «У меня было собеседование сегодня. И мне надо было взять своего маленького ребенка с собой. Шучу. Хотя не совсем. Мне не нужно было пойти с ним прямо на собеседование, но доехать с ним до Манхэттена и оставить на работе у жены. Ведь детский сад — дорогое удовольствие. А я не работаю», — рассказал Джулианелли.

По словам блогера, когда родственников нет рядом, ситуация становится совсем тяжелой. Он выразил признательность супруге, у которой смог оставить ребенка. «По крайней мере мне не пришлось тащить его с собой прямо на собеседование. Не у всех есть такая роскошь», — заключил мужчина.

Его пост набрал почти пять тысяч лайков и несколько сотен комментариев. Многие пользователи поддержали молодого отца и его совет не осуждать родителей. «Люблю читать подобные истории, благодаря им понимаю, что мы, живущие в дорогом городе Нью-Йорке родители, не одиноки», — заметила ile_x3. Юзер realrookery подчеркнул, что в таких ситуациях действительно нужно не критиковать, а поддерживать друг друга.

Ранее глава видеосервиса YouTube Сьюзен Войжицки (Susan Wojcicki) рассказала, как регулярно забирает у своих детей без смартфоны. По ее словам, такой шаг необходим для совместного общения в реальности.

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