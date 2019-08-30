Европа испугалась китайских велосипедов

Размер пошлин на импорт китайских велосипедов в страны Евросоюза в 2020 году утвержден на уровне 48,5 процента. Эти меры распространятся и на продукцию, произведенную в Шри-Ланке, Тунисе, Камбодже, Пакистане и на Филиппинах, так как за ней, полагают в Брюсселе, стоят китайские производители. Об этом говорится в официальном журнале Евросоюза.

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Причиной такого решения названа защита собственных производителей, которых может потеснить китайская продукция. Тем не менее тарифы не применяются к тайваньской компании Giant, которая является главной мировой фабрикой велосипедов и имеет заводы в материковом Китае и Нидерландах. Giant смог отстоять свое право на поставку в Европейском суде в 2017 году.

Европейские потребители покупают около 18 миллионов велосипедов в год, причем более 60 процентов из них произведено на местных фабриках. Доля китайского импорта не превышает четырех процентов, однако отмечается в сообщении ЕС, Китай в состоянии поставить на европейский рынок 37 миллионов велосипедов.

До этого Евросоюз уже предпринял защитные меры против различного импорта из Китая, в том числе ввел тарифы на поставку стали и солнечных панелей. Эти шаги вызвали критику со стороны Пекина.

Накануне, 28 августа бывший высокопоставленный участник переговоров в торговой войне между США и Китаем Клет Виллемс заявил, что если кто-то хочет завершить противостояние крупнейших экономик планеты, то должен помочь Вашингтону и надавить на Пекин.

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