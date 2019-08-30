Признанный виновным в коррупции российский генерал получил условный срок

Суд в Томске признал виновным бывшего начальника управления МВД России по Томской области генерал-майора в отставке Игоря Митрофанова и приговорил его к восьми годам условно. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление регионального управления Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что Митрофанов признан виновным по всем пунктам обвинения. В частности, речь идет о части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), части 6 статьи 290 («Получение взятки») и статье 159.2 УК России («Мошенничество при получении выплат»). Тем не менее суд решил назначить бывшему генералу условное наказание с испытательным сроком пять лет. Также Митрофанову выписали штраф в размере 6,4 миллиона рублей и освободили из-под домашнего ареста, под которым генерал находился полтора года. Осужденный не стал отвечать на вопрос, будет ли он обжаловать приговор.

Игорь Митрофанов был уволен с поста главы томского УМВД в июне 2016 года приказом президента России Владимира Путина. В октябре следующего года в отношении генерала завели уголовное дело. В то время он уже был на пенсии.

Следствие установило, что Митрофанов неоднократно получал сигналы о вымогательстве взяток начальником управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Константином Савченко, однако не стал организовывать служебную проверку. Позже полковника Савченко осудили на 7,5 лет колонии со штрафом в 6,9 миллиона рублей.

Также экс-главе томского УМВД вменяется получение взятки от бизнесмена Андрея Кривошеина. Родные и друзья генерала получали от коммерсанта щедрые подарки в обмен на покровительство. Кроме того, установлено, что Митрофанов предоставил в УМВД подложные документы с указанием места проживания в районах Крайнего Севера. В результате ему начислили пенсию с повышенным коэффициентом, переплата составила более 180 тысяч рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!