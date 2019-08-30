Кара Делевинь вышла на публику в одежде российского производства

Британская топ-модель и актриса Кара Делевинь появилась на публике в одежде российского производства. Об этом сообщили администраторы Instagram-аккаунта Runway To Red Carpete, которые распознают бренды в образах знаменитостей.

Папарацци сфотографировали 27-летнюю модель на улицах Лондона в белой футболке с красным принтом в виде символа карточной дамы червей российского бренда Vika Gazinskaya. Кроме того, на Делевинь была черная мини-юбка еще одной российской марки Yanina Couture.

Фото опубликовано @runwaytoredcarpete

Свой наряд супермодель дополнила кожаной сумкой Balmain и босоножками на высоких каблуках Dsquared2.

В июне французский модный дом Vetements показал мужскую коллекцию сезона весна-лето 2020, в которую вошли костюмы, навеянные российской полицейской униформой. Показ состоялся в ресторане быстрого питания «Макдоналдс» на Елисейских Полях в Париже. Несколько мужчин вошли в заведение в стилизованных репликах униформы: на одном из них был черный костюм с красной отделкой и логотипом бренда в том месте, где у российских полицейских расположены нашивки со словом «полиция».

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