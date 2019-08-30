Китай и США поссорились из-за Украины

Посол Китая на Украине Ду Вэй заявил, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон распространял клевету в адрес Пекина во время своего визита в Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Высказывания господина Болтона, что якобы Китай крадет технологии других стран, — это чистой воды клевета», — подчеркнул дипломат. Он добавил, что Китай и Украина — дружественные страны, передает Lb. Кроме того, Ду Вэй заявил, что Украине не нужны наставники извне, и выразил уверенность в совместном будущем Киева и Пекина.

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27 августа Болтон подтвердил, что прилетел на Украину для разговора с ее руководством по поводу негативных последствий сотрудничества с Китаем. Он напомнил, что на Украине, как и в США, существует система одобрения контрактов, связанных с военными технологиями, чтобы те не попали к противнику или потенциальному противнику.

Представитель Белого дома указал на то, что Пекин пытается проникнуть в экономику стран по всему миру с помощью собственных инвестиций, которые, по мнению Вашингтона, несут опасность.

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