«Манчестер Юнайтед» избавился от игравшего за клуб девять лет защитника

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что защитник Крис Смоллинг отправился в Италию, чтобы уладить детали перехода в «Рому». Слова специалиста приводятся на сайте клуба.

Смоллинг проведет в составе «Ромы» ближайший сезон на правах аренды. Ему осталось пройти медицинский осмотр и заключить контракт. Сульшер объяснил, что сейчас в составе «Манчестер Юнайтед» есть шесть центральных защитников, поэтому клубу было необходимо с кем-то расстаться до закрытия трансферного окна.

29-летний англичанин выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2010 года. В составе «красных дьяволов» защитник дважды становился чемпионом Англии, выигрывал национальный Кубок и Суперкубок, а также Лигу Европы.

29 августа «Манчестер Юнайтед» отправил в аренду в «Интер» нападающего Алексиса Санчеса. Чилиец был самым высокооплачиваемым игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) — он получал около 550 тысяч евро в неделю, однако так и не стал игроком стартового состава.

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