Разгромная победа вывела «Манчестер Сити» в лидеры АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:0. В составе победителей по одному мячу на свой счет записали Кевин де Брейне и Бернарду Силва, дублем отметился Серхио Агуэро.

После четырех туров в активе «Манчестер Сити» десять очков. Команда — промежуточный лидер чемпионата. «Брайтон» набрал четыре балла и располагается на 16-й строчке.

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