Удар «Искандера» показали полностью

Минобороны России опубликовало на YouTube видео учебно-боевого пуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер».
На кадрах запечатлена подготовка к пуску, сам пуск, полет ракеты и уничтожение учебной цели.
Пуск произвели ракетчики Восточного военного округа. Как отметили в Минобороны, цель имитировала «критически важный объект условного противника» и была уничтожена. Удар по ней был снят беспилотником «Орлан-10».
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