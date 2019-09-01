Помощникам депутатов повысили зарплаты

Зарплатный фонд помощников депутатов Госдумы и членов Совета Федерации увеличился на 29,8 процента — до 300 тысяч рублей в месяц. Соответствующий закон, принятый нижней палатой парламента в июне, вступил в силу 1 сентября.

Согласно документу, размер общего фонда оплаты труда помощников одного депутата или сенатора теперь равняется 300 тысячам рублей. В рамках него парламентарии вправе самостоятельно распределять зарплаты между своими помощниками.

Также закон лишил помощников на общественных началах права на бесплатный проезд на междугородных автобусах и поездах. Помощники, работающие по трудовому договору или по служебному контракту, по-прежнему сохраняют за собой такое право: помощники члена Совета Федерации — в пределах субъекта РФ, от которого был делегирован их работодатель, помощники депутата — в пределах избирательного округа.

Законопроект был внесен ими в нижнюю палату парламента в 2017 году, принят в третьем чтении 19 июня 2019-го.

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