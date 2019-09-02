Лавров и Воробьев поздравили учеников гимназии имени Примакова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли участие в торжественной линейке в гимназии имени Евгения Примакова в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает РИАМО в понедельник, 2 сентября.

«Прежде всего вам, наши дорогие школьники, я хочу пожелать успехов в учебе, чтобы у вас все получалось и каждый следующий год вы получали удовольствие от своих достижений», — сказал Воробьев.

В свою очередь Лавров посоветовал ученикам следовать примеру Евгения Примакова, который «всю жизнь добивался решения самых сложных задач».

В начале сентября прошлого года Андрей Воробьев и Сергей Лавров тоже навещали учащихся гимназии имени Евгения Примакова. Воробьев тогда отметил высокий профессиональный уровень педагогического состава.

В сентябре прошлого года Лавров и Воробьев вместе открыли эту гимназию.