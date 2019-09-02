Пользователи популярной соцсети случайно нашли в постах религиозные смыслы

Несколько пользователей Facebook обнаружили странные особенности перевода комментариев в соцсети. Об этом пишет Yahoo Lifestyle.

По словам юзеров, если в комментариях несколько раз написать междометие «blah», означающее бессмысленную речь, система автоматического перевода распознает фразу как арабскую и переводит ее на английский. Автоматический переводчик наделяет получившееся предложение религиозным смыслом. При этом перевод комментария доступен только другим пользователям.

«Это мой Бог. Я клянусь Богу. Я собираюсь что-то сказать. Что не так? Черт! Черт!» — приводит пример перевода пользовательницы Тиффани Хахн (Tiffany Hahn). «Я не собираюсь ничего сказать, я собираюсь что-то сказать. Я собираюсь что-то сказать? Я боюсь Бога», — таким образом переводится еще один ее комментарий.

Данная особенность проявляется и в случае перевода на русский язык. «Я не хочу, чтобы что-то говорили о мало имени Бога», — так переводится на русский комментарий с «blah» пользовательницы ДеАн Лабрек Пич (DeAnn Labrecque Pich).

Сотрудники издания Yahoo обратились за комментарием в Facebook по поводу ситуации, но ответа пока не получили.

Ранее стало известно о том, что Facebook нанял несколько сотен подрядчиков для того, чтобы они тайно прослушивали и расшифровали аудиосообщения пользователей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!