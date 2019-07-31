Соцсети уличили в использовании вызывающих зависимость трюков

В США представлен законопроект, запрещающий использование социальными сетями трюков, вызывающих сильную зависимость пользователей, из-за чего они проводят чрезмерно много времени на сайтах и в приложениях. Проект документа опубликован на сайте автора.

Сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули (Josh Hawley) намерен внести на рассмотрение закон о технологии снижения зависимости от социальных сетей (SMART Act, образовано от первых букв полного названия документа).

В тексте проекта говорится, что соцсетям запретят применять практики, которые используют человеческую психологию или физиологию мозга, чтобы существенно ограничить свободу выбора, и потребуют от них принять меры по снижению рисков интернет-зависимости.

Сенатор перечислил трюки соцсетей: бесконечное пролистывание ленты с публикациями или ее автоматическое обновление; автоматическое воспроизведение видеозаписей; значки и другие награды, которые выдаются пользователям.

Отдельно указан более размытый по содержанию пункт о «ликвидации естественных способов прекращения взаимодействия». Хоули определяет его как загрузку дополнительного контента, на просмотр которого юзеру понадобится больше трех минут.

Перечисленные автором законопроекта приемы используются во многих соцсетях, в том числе в Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram.

Хоули подчеркнул, что крупные технологические компании используют зависимость пользователей в качестве своей бизнес-модели, а инновации подразумевают не улучшение функций, а усиление попыток вовлечения пользователей для удержания их внимания как можно дольше.

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