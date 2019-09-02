Эксперты оценили долю «Единой России» в муниципалитетах в 73 процента

В целом по стране по итогам первого «избирательного полугодия» 2019 года победу одержала «Единая Россия» (ЕР), которая получила наибольшее количество депутатских мандатов — почти 73 процента, ее представители также победили в большинстве выборов глав муниципальных районов, городских округов и поселений. Низкая активность оппозиционных партий на муниципальных выборах в будущем может существенно снизить субъектность их участия в выборах глав регионов. Об этом говорится в докладе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «Муниципальные выборы в 2019 году: результаты и тенденции».

«Прошедшие выборы подтвердили сложившийся ранее на муниципальном уровне баланс политических сил. Его характерная черта — лидерство ЕР при ограниченном присутствии других политических партий. На выборах глав городов, муниципальных районов, поселений и на выборах депутатов органов МСУ муниципальных районов, городов и поселений, которые проходили в 59 субъектах РФ с января, партия власти получила 72,99 процента», — отмечается в докладе ФоРГО.

В документе отмечается, что единороссы участвовали практически во всех выборах: общий уровень участия составил 94,24 процента, что является самым высоким показателем среди всех партий. «Показатели выдвижения остальных партий существенно ниже. Для участия в муниципальных избирательных кампаниях оппозиционные партии делегируют небольшое число кандидатов и используют сравнительно мало партийных ресурсов, что приводит к слабой вовлеченности оппозиции в муниципальные выборы, что в свою очередь является одной из причин низких показателей их результатов», — говорится в исследовании ФоРГО.

Авторы доклада также обратили внимание на результат самовыдвиженцев, «которые по сути заняли второе место после ЕР на муниципальных выборах». «Они отодвинули традиционные партии на третьи-четвертые места. Таким образом, в первом полугодии зафиксирована низкая активность, а, следовательно, и результативность парламентских оппозиционных партий на муниципальных выборах всех уровней, что в будущем может существенно снизить субъектность их участия в выборах глав регионов. Преодоление муниципального фильтра станет возможным только при поддержке "Единой России"», — подчеркивается в документе.