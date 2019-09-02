Футболист начал голевую комбинацию пасом-вертушкой и сам же забил

Нападающий клуба североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Атланта Юнайтед» Хосеф Мартинес отличился в матче против «Филадельфии Юнион». Видео появилось в Twitter-аккаунте чемпионата.
Мартинес начал голевую атаку своей команды, отдав пас в касание на партнера и резко развернувшись. Он сразу получил мяч обратно и оказался наедине с голкипером, обыграл его и поразил пустые ворота.
Несмотря на гол Мартинеса, «Атланта» проиграла — 1:3.
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