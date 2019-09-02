Умерла единственная в мире переводчица Корана

Скончалась российская переводчица и мусульманская общественная деятельница Иман Валерия Порохова. Об этом сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула». Она скончалась на 79-м году жизни.

Порохова известна как автор единственного смыслового перевода Корана на русский язык в стихах, который был признан каноничным.

В апреле 2000 года президиум Российской академии естественных наук (РАЕН) наградил ее почетным знаком академии «За заслуги в развитии науки». По оценке доктора исторических наук, сотрудника Московского отделения центра Карнеги Алексея Малашенко «Коран. Перевод смыслов и комментарии» «является блестящим поэтическим произведением».

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