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Умерла единственная в мире переводчица Корана

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Валерия Порохова

Скончалась российская переводчица и мусульманская общественная деятельница Иман Валерия Порохова. Об этом сообщает Telegram-канал «Спросите у Расула». Она скончалась на 79-м году жизни.

Порохова известна как автор единственного смыслового перевода Корана на русский язык в стихах, который был признан каноничным.

В апреле 2000 года президиум Российской академии естественных наук (РАЕН) наградил ее почетным знаком академии «За заслуги в развитии науки». По оценке доктора исторических наук, сотрудника Московского отделения центра Карнеги Алексея Малашенко «Коран. Перевод смыслов и комментарии» «является блестящим поэтическим произведением».

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BESLAN, RUSSIA - SEPTEMBER 6: Family and friends of those killed in the school hostage crisis cry over the coffin of a loved one during a mass funeral in the rain September 6, 2004 in Beslan, southern Russia. More than 350 people died after Chechen militant hostage-takers and Russian forces began a firefight that ended violently for more than 1200 held captive inside the school for three days. (Photo by Scott Peterson/Getty Images)«Родители с оружием в руках лезли туда, готовые умереть»
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