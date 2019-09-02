Российские больницы удвоили траты на лекарства для больных раком пациентов

В России траты на закупку лекарств для больных раком пациентов увеличились в два раза благодаря федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков DSM Group.

По информации издания, в первую половину 2019 года медучреждения приобрели противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов для онкобольных на 35,9 млрд рублей. В прошлом году на эти препараты было потрачено 17,7 миллиардов рублей. Больше всего средств было потрачено на такие противоопухолевые препараты, как «Гертикад» (2,2 миллиарда рублей), «Авегра» (1,9 миллиарда рублей) и «Китруда» (1,7 миллиарда рублей).

Вместе с тем, по словам члена правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Алексея Трякина, больные раком россияне все еще сталкиваются с трудностями при получении лекарств в таблетках, хотя в целом ситуация улучшается. «Раньше я видел цифры, что, например, среди больных раком легкого на четвертой стадии химиотерапию получали 8 процентов пациентов, а она нужна примерно 70 процентов. Сейчас все гораздо лучше. Это по моим ощущениям, официальной статистики нет», — добавил он.

В России до 2024 года будет реализован нацпроект «Здравоохранение», на который в общей сложности планируется потратить более 1,7 триллиона рублей, 969 миллиардов из них — на борьбу с раком. В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», в частность, медики должны проходить первичное звено здравоохранения образовательной программы по «онконастороженности» и быть вовлеченными в системы непрерывного медицинского образования. Кроме того, благодаря нацпроекту предполагается снизить показатели смертности россиян трудоспособного возраста и увеличить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет.

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