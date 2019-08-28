Определены пять лучших социальных проектов в российских регионах

В российских регионах выбрали пять самых эффективных социальных практик. Результаты исследования опубликованы на сайте Экспертного института социальных исследований.

Лучшими проектами эксперты признали «Социальный городок» (Псковская область), «Реконструкцию приемной семьи» (Московская область), программу диагностики рака легких (Сахалинская область), премирование врачей дефицитных специальностей (Липецкая область) и проект «Наш двор» (Татарстан).

Победитель рейтинга — «Социальный городок» — программа жилья для маломобильных и пожилых граждан. В пяти жилых комплексах планируется разместить 117 человек, еще 200 человек смогут получать помощь в реабилитационном центре по оказанию услуг.

Проект по реконструкции приемной семьи, который предложил губернатор Московской области Андрей Воробьев, предполагает индивидуальные консультации для всех членов приемной семьи. Отмечается, что программа будет реализована на базе школы-интерната им. Преподобного Сергия.

В Сахалинской области жителям предоставили возможность бесплатно пройти диагностику по выявлению рака легких по методу низкодозовой томографии. Проект Липецкой области рассчитан на поддержку медицинских работников. Специалисты дефицитных специальностей пролучили единовременную социальную выплату в размере одного миллиона рублей для врачей. В свою очередь, программа «Наш двор» предусматривает благоустройство дворов всех многоквартирных домов. На эти цели выделено 50 миллиардов рублей.

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