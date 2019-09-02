Многодетная россиянка родила еще одного ребенка и бросила его в больнице

Новости Краснодарского края / ВКонтакте

Жительница Усть-Лабинска Краснодарского края бросила новорожденную девочку в отделении хирургии центральной городской больницы и попала на камеру видеонаблюдения. Соответствующее кадры публикует паблик «Новости Краснодарского края» во «ВКонтакте».

Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России, инцидент произошел в ночь на 31 августа. Следователям удалось установить личность женщины, это оказалась многодетная 33-летняя местная жительница. Россиянка уже воспитывает шестерых детей в возрасте от 1,5 до 14 лет. Брошенного в больнице ребенка она родила дома.

Свой поступок мать объяснила тяжелым материальным положением и невозможностью содержать еще одного ребенка. Сейчас младенец находится под наблюдением врачей, его жизни и здоровью ничто не угрожает. По факту произошедшего проводится проверка.

12 августа жительница Белореченска в Краснодарском крае оставила в игровой комнате в пиццерии четырехлетнюю дочь. С собой у девочки была записка: «Не отдавайте в детсад "Малютка" и другие, а примите меня к новым маме и папе». Девочку отправили в детское отделение больницы, через два дня ее забрала бабушка по материнской линии.

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