Россияне год не замечали ржавый шуруп в носу пятилетнего сына

В Подмосковье пятилетний ребенок около года проходил с металлическим шурупом в носу. Врачи хирургического отделения Клинской городской больницы с трудом извлекли инородное тело, поскольку за это время шуруп заржавел и почти разрушился. Об этом сообщает телеканал «360».

По словам исполняющей обязанности главного врача Клинской городской больницы Ольги Стебловской, инородный предмет в носу пятилетнего мальчика был обнаружен случайно при медосмотре, родители на протяжении года не замечали травму сына.

Хирурги извлекли предмет с «большими техническими трудностями». Ребенок чувствует себя хорошо и находится под наблюдением врачей.

В июне стало известно о жителе поселка Эльбан Амурского района Хабаровского края, который два года прожил с гвоздем в голове и мазал рану зеленкой. Мужчина пояснил, что инородный стальной предмет попал ему в голову во время ремонта. К врачам он обратился, когда у него началось ухудшение слуха. Из-за долгого нахождения гвоздя в носоглотке у пациента началась эрозия крупных кровеносных сосудов и воспаление.

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