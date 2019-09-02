В России нашли человека с самыми сильными пальцами

Россиянин Рафаэль Кулиев стал мировым рекордсменом по вису на двух пальцах. Об этом сообщает издание «Байкал-Daily».

Он провисел на перекладине одну минуту и 15 секунд при весе 85 килограммов. До этого рекорд по вису на пальцах составлял 47 секунд при весе менее 80 килограммов. Кулиев заявил, что теперь звание «самого сильного пальца» принадлежит ему.

Кулиеву, кроме того, принадлежит рекорд России по подтягиванию на двух пальцах — он подтянулся 16 раз. Также спортсмен попал в Книгу рекордов России, подняв человека весом 86 килограммов одной рукой.

15 августа десятилетний чеченский мальчик поставил рекорд по числу отжиманий в своей возрастной категории. Арби Якубов отжался от пола 4874 раза.

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