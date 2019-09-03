Восемь детей погибли после нападения на школу в Китае

В китайской больнице во вторник, 3 сентября, скончались восемь детей после нападения мужчины с ножом в День знаний. Об этом сообщает South China Morning Post.

Инцидент произошел 2 сентября в городе Байянпин, китайская провинция Хубей, около 8:00 по местному времени (03.00 по Москве). Мужчина напал на школьников младших классов и ранил их ножом. Полиция задержала преступника в тот же день, им оказался 40-летний местный житель по имени Ю (Yu). Сейчас он находится под стражей.

Издание ссылается на местные СМИ, согласно которым мужчина ранее был судим за покушение на убийство. Полиция эту информацию пока не подтверждает.

Сейчас два выживших ребенка находятся в центральной больнице Эньши, им оказывают необходимую помощь. Местные власти рассказали изданию, что оказывают поддержку родственникам пострадавших.

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