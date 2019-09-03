Скончался трехкратный олимпийский чемпион

Трехкратный олимпийский чемпион по биатлону, норвежец Хальвард Ханевольд скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщает телеканал TV2.

По информации издания Budstikka, Ханевольд был найден мертвым у себя дома. Подробности смерти пока не уточняются. У спортсмена осталась жена и двое детей.

Президент Норвежского союза биатлонистов Арне Хортен назвал смерть Ханевольда большой утратой для спортивного сообщества. «Это грустный день для норвежского биатлона», — заявил он.

Ханевольд становился олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке на 20 километров в 1998 году, а также в эстафетах 4 по 7,5 километра в 2002 и 2010 годах. В его активе также пять золотых медалей чемпионатов мира.

Биатлонист завершил карьеру в 2010 году. После ухода из спорта он стал экспертом на норвежском телевидении.

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