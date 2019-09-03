Ремонт российской мегатрассы признали невозможным

Реконструкция автомобильной трассы М7 из Москвы в Уфу экономически нецелесообразна, рассказал РИА Новости первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов.
По словам чиновника, более разумным и привлекательным вариантом является строительство новой трассы. Так, реконструкция будет стоить 449 миллиардов рублей, в то время как строительство с нуля — 529 миллиардов, 216 миллиардов из которых планируется привлечь от частных инвесторов.
«То есть бюджет потратит меньше, а, во-вторых, если полностью реконструировать М-7, то ее надо будет содержать, это тоже ляжет на бюджет. Новая дорога, помимо того что стоит дешевле, позволит за счет сбора платы не только возвращать инвестиции, но и содержать дорогу», — отметил Алафинов.
Ранее реконструированная трасса М7 рассматривалась в качестве альтернативы строительству новой скоростной трассы между Москвой и Казанью. По мнению министра экономического развития Максима Орешкина, это помогло бы «максимально эффективно использовать бюджетный ресурс».