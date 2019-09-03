Сотрудники федерального телеканала открестились от участия в посадке блогера

Сотрудники телеканала НТВ заявили, что непричастны к возбуждению дела об экстремизме против блогера Владислава Синицы. Об этом говорится в официальном аккаунте в Twitter.

В серии постов упоминается, что журналистов НТВ обвиняют в том, что они «приложили особые усилия» в обнародовании публикации блогера. «Кто-то пишет "посадили за пост", мы пишем "за угрозы детям"», — заметили они.

Сотрудники НТВ пересказали суть публикации Синицы, за которую тот получил пять лет колонии, и выразили надежду, что он сам не планировал воплощать свои слова в жизнь. Они назвали реальные сроки за экстремизм необходимостью и заметили, что у системы «не всегда» получается отделять глупость от настоящей угрозы. «Ну так еще и не вечер», — заключили они.

Помимо этого, представители канала заявили, что после угроз детям в сети «хочется, чтобы система разорвала на части» автора.

Подписчики аккаунта в Twitter обвинили сотрудников НТВ в лицемерии и приверженности двойным стандартам. Некоторые иронически заметили, что «любят» оправдания от представителей канала.

Ранее блогера Владислава Синицу приговорили к пяти годам колонии. Он разместил в Twitter публикацию, которую суд признал экстремистской. Свидетели (увидевшие твит росгвардейцы Андреев и Тарасов) восприняли ее двояко: один — как угрозу, другой — как призыв похищать детей сотрудников Росгвардии и расправляться с ними.

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