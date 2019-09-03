Раскрыты подробности инцидента с 34 погибшими на судне в Калифорнии

Спасатели обнаружили 25 тел погибших людей при пожаре на судне Conception возле острова Санта-Круз в американском штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.

Известно, что Conception был частным транспортным средством, которое перевозило дайверов и туристов к красивым местам. Всего на судне находились 39 человек. Пять членов экипажа были спасены, так как они не спали во время возникновения пожара ночью и затем спрыгнули в воду. На данный момент девять человек официально считаются пропавшими без вести. Причина возгорания не называется.

Об инциденте стало известно 2 сентября. О жертвах впервые местному телеканалу сообщили власти округа Вентура, на территории которого произошло ЧП.

В конце августа сообщалось о роскошной яхте с 15 пассажирами, которая загорелась недалеко от пляжа Мальорки в Испании.

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