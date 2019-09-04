Вышел трейлер российского «Чернобыля» с демонами и путешествиями во времени

В сети появился трейлер полнометражного фильма «Чернобыль: Зона отчуждения. Финал», который станет заключительной частью одноименного сериала. Проморолик опубликован на YouTube-канале ТНТ.
В трейлере один из главных персонажей оказывается одержим неким бесплотным существом, дающим ему сверхспособности, а другие герои обсуждают путешествия во времени.
У ленты будет три разных финала, однако смогут ли зрители сами выбрать концовку, пока не уточняется. Премьера картины запланирована на 19 сентября. Сериал «Чернобыль: Зона отчуждения» выходил с 2014 по 2017 год на ТНТ и ТВ-3. Всего было снято два сезона.
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