«Самый красивый солдат Китая» объяснила вступление в армию

Бывшая модель нижнего белья Мен Джиахуй (Men Jiahui) рассказала о вступлении в Народно-освободительную армию Китая (НОАК). Об этом сообщает Daily Mail.

Впервые девушку заметили в 2015 году, когда она принимала участие в параде, посвященном 70-летию капитуляции Японии во Второй мировой войне в числе почетного караула. Тогда журналисты объявили модель «самым красивым солдатом Китая».

В интервью изданию девушка рассказала, что с детства мечтала стать солдатом, однако в 2014 году поступила в Пекинский институт технологии моды, где училась моделированию. До этого девушка принимала участие в конкурсах красоты, в 2008 году она заняла третье место на конкурсе моделей нижнего белья.

Девушка решила вступить в армию пять лет назад, когда узнала, что в ряды НОАК начали принимать женщин через местные военкоматы. Она отметила, что у модели и солдата почетного караула есть что-то общее: в обоих случаях необходимо представить себя в лучшем свете перед другими людьми.

Кроме того, девушка поделилась, что служба в армии показала ей силу коллективизма. «Моя жизнь сильно изменилась, но я не жалею об этом», — заключила она.

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