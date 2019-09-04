Из Верховной Рады захотели выгнать гуляк

Глава пресс-службы Верховной Рады Ирина Кармелюк предложила ограничить число журналистов, которые могут получить аккредитацию для работы в парламенте. Об этом сообщает издание «Страна».

По словам Кармелюк, сейчас в парламент благодаря аккредитации журналиста попадают блогеры, общественные активисты и другие люди, далекие от профессии, которые «просто гуляют по кулуарам» Верховной Рады. «В то же время, пока через пункт пропуска проходят они, в Раду не могут попасть реальные журналисты, которым надо работать», — сказала она на заседании парламентского комитета по свободе слова.

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Чтобы прекратить подобную практику, Кармелюк предложила создать некий общественный совет, в который войдут представители «уважаемых и рейтинговых СМИ». По ее мнению, журналисты сами должны решать, кто из коллег имеет право на посещение парламента. Какие издания войдут в список, а также кто будет его составлять, глава пресс-службы Рады не уточнила.

Кроме того, Кармелюк предложила лишать аккредитации тех журналистов, которые не публикуют материалы о работе Рады. «Если на протяжении двух сессий, к примеру, публикаций нет, аккредитацию этому журналисту аннулируют», — сказала она. Глава комитета по свободе слова Нестор Шуфрич предложил обсудить этот вопрос на одном из следующих заседаний. На встречу планируют пригласить представителей аккредитованных СМИ, аппарата Рады, пресс-службы парламента и сотрудников Управления Госохраны.

В конце августа бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко потребовал снять Шуфрича с поста главы комитета по свободе слова. По его мнению, избрание представителя оппозиции на этот пост является неуместным по отношению к журналистскому сообществу, журналистике и базовому принципу права на свободу слова.

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