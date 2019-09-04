Катафалк с телом россиянина загорелся и попал на видео

В Нижнем Новгороде загорелся ПАЗ-катафалк с телом внутри. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Нижегородской области, передает ТАСС.

Инцидент произошел на проспекте Гагарина. Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 12:14 по московскому времени, пожар ликвидировали в 12:39. Тело внутри автомобиля не пострадало.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание в ПАЗе. Огонь повредил два стоявших рядом автомобиля. Очевидец рассказал NN.ru, что это были «Ниссан Кашкай» и «Тойота». Их попытались оттащить, но трос лопнул, рассказал мужчина.

В июле в подмосковном Королеве сотрудники местного похоронного бюро выдали родственникам умершей пенсионерки тело другой женщины и попытались убедить их, что «покойники просто меняются». Директор похоронного бюро заявил, что тела умерших перепутали на другом этапе, а к ним они поступили по результатам экспертизы.

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