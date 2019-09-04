Нурмагомедов заговорил о влиянии весогонки на мозг

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своем самочувствии на фоне весогонки перед выступлением на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Его слова приводит UFC Russia.

«Весогонка влияет на мозги. Становишься более чувствительным, более раздражительным. Но к Дастину Порье никакого негатива нет. К нему только уважение, которое прекратится, когда мы оба окажемся в клетке», — рассказал 30-летний Нурмагомедов.

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Ранее стало известно, что по состоянию на утро 4 сентября российский боец весит 76 килограммов. До боя ему необходимо согнать шесть килограммов, чтобы уложиться в легкий вес (до 70 килограммов). Бой против Порье состоится 7 сентября и начнется ориентировочно в 23:00 по московскому времени.

Нурмагомедову предстоит провести вторую защиту титула чемпиона UFC в легком весе. Его соперник — обладатель временного пояса. Российский боец не выходил в октагон с октября 2018-го.

Нурмагомедов ни разу не уступал по правилам MMA. В его активе 27 побед в 27 боях. У Порье — 25 побед при пяти поражениях. Еще один поединок с участием американца был признан несостоявшимся.

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