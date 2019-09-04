Лимаренко попросил Путина восстановить ценовую справедливость на Сахалине

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил восстановить ценовую справедливость в регионе. С соответствующей просьбой он обратился к президенту России Владимиру Путину на заседании президиума Госсовета, сообщает ТАСС.

В частности, механизмы устранения экономической несправедливости по отношению к региону, связанной с высокими ценами, Лимаренко попросил включить в нацпрограмму развития Дальнего Востока. «Наши острова поставляют нефть, газ, рыбу, уголь и ценные морепродукты, но не получают преимуществ от этих благ», — отметил он. Врио губернатора также привел пример, что жители региона, который богат нефтью, должны заправляться недорогим бензином, но его стоимость на Сахалине «несоразмерно высока».

Лимаренко отмечает, что эти вопросы требуют системных решений и без федеральной поддержки область обойтись не может. По его словам, региональное правительство делает все возможное, чтобы «восстановить справедливость и решить проблемы» за счет бюджета, и многое получается.

Главной темой заседания президиума Госсовета России под председательством Путина, которое проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, стала нацпрограмма развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Документ разрабатывался с 2018 года по поручению российского лидера.

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