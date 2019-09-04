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Российские туристы задержали в Италии уличного вора

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Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицейское управление итальянского города.

Две российские пары отдыхали на центральной площади города, когда один из мужчин заметил, как вор попытался скрыться с рюкзаком его подруги. Мужчина бросился ему вдогонку. Вместе с товарищем они обездвижили злоумышленника, после чего вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место и арестовали преступника. Им оказался мигрант из Алжира, который ранее привлекался к ответственности за наркотики и незаконное ношение оружия.

В июне туристка случайно сняла на видео момент кражи ее кошелька в Лондоне. Нина Спенсер и ее подруга Тои из Таиланда прогуливались по району Вест-Энд и снимали все происходящее на камеру, установленную на палке-селфи. Женщины не заметили, как группа девушек подошла к ним сзади и вытащила из сумки Спенсер кошелек с кредитками и 400 фунтами наличных.

Позже туристка обнаружила пропажу, а затем, посмотрев видео, поняла, как это произошло. На ролике девушка в черном джемпере и черных солнцезащитных очках смотрит на Спенсер со спины, а ее напарница в этот момент вытаскивает кошелек и уходит в другую сторону.

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