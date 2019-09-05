Кремль прокомментировал возможность поставки С-400 в Индию

Ситуация по контрактам на поставку в Индию российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 складывается благоприятно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

Тема военно-технического сотрудничества обсуждалась на встрече российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Песков не стал раскрывать подробности переговоров.

Отвечая на вопрос корреспондента, выражала ли Индия обеспокоенность давлением со стороны США, пресс-секретарь подчеркнул важность обсуждения двусторонних отношений, «а не отношения с третьими странами».

В июле сообщалось о том, что поставки Индии российских ЗРК С-400 завершатся к апрелю 2023 года.

Контракт на поставку комплексов был заключен 5 октября 2018 года во время визита Владимира Путина в Нью-Дели. После этого президент США Дональд Трамп пообещал дать ответ на покупку Индией российских С-400.

27 сентября 2018 года сообщалось, что системы должны прибыть в Индию в течение пяти лет. Указывалось, что страна закупит пять ЗРК в составе командного пункта полка и двух дивизионов из восьми пусковых установок каждый на 5,43 миллиарда долларов. В тот же день Вашингтон напомнил своим союзникам об угрозе санкций в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Согласно этому документу, на покупателей российского вооружения Вашингтон может наложить односторонние санкции.

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