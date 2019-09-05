В отказе пригласить Россию на годовщину войны увидели след НАТО

Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Происходила там классическая кампания, я абсолютно в этом уверена, потому что у меня есть соответствующие данные, по заранее разработанным в недрах НАТО учебным планам все это было проведено. Все это информационная кампания и она имела такое абсолютно неприглядное, очень опасное преломление в Варшаве», — сказала Захарова во время выступления на Восточном экономическом форуме.

Она подчеркнула, что мероприятия в Польше превратились «в классическую кампанию по дезинформации и переписыванию истории».

1 сентября в польском городе Велюнь прошли памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. На торжествах присутствовали президенты Польши, Германии, Украины, Литвы, Болгарии, Черногории, премьер-министр Бельгии, вице-президент США и делегации десятков других стран.

Президента России Владимира Путина в Велюнь не пригласили: об этом в Варшаве сообщили еще в марте текущего года, указав, что решение принималось исходя из «современных, а не исторических реалий». В Кремле действия польской стороны осудили, подчеркнув, что любые мемориальные мероприятия, посвященные такому событию, не могут считаться полноценными без участия Москвы.

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