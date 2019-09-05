Андрей Звягинцев снимет драму о богатом человеке

Российский режиссер Андрей Звягинцев начал подготовку к съемкам нового фильма. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В кинокомпании Hype Film, которая займется производством картины, пояснили, что это будет драма о состоятельном человеке средних лет, у которого есть успешная карьера, деньги, семья и дом на берегу Средиземного моря. «Мы снимаем новое кино о том, что сейчас волнует всех, касается всех, о чем не принято говорить», — рассказал Звягинцев.

Планируется, что съемки ленты начнутся весной 2020 года, а в прокат она выйдет в 2021 году. Название нового проекта пока не раскрывается. В настоящее время режиссер и съемочная команда занимаются сценарием и поиском локаций для картины.

Последний фильм Звягинцева «Нелюбовь» вышел в 2017 году и получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля. Для режиссера эта награда стала третьей на фестивале. В 2011 году он завоевал главный приз в категории «Особый взгляд» за ленту «Елена», а в 2014 году его картина «Левиафан» была удостоена премии «За лучший сценарий».

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