Глава Крыма объяснил поездку на мотоцикле с Путиным без шлемов

Поездка на мотоцикле без шлемов с президентом России Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24». Об этом сообщает «Крыминформ».

Аксенов провел прямой эфир, отвечая на вопросы детей. Мальчик в студии спросил главу Крыма, почему они с президентом ехали на мотоциклах без шлемов. «Движение было перекрыто, дорожного движения не было на трассе. В данном случае мы правил дорожного движения не нарушали», — объяснил Аксенов.

Также ребенок поинтересовался, что политики обсуждали во время поездки. Аксенов ответил, что говорил с российским лидером на темы, которые волнуют крымчан. Он добавил, что после поездки Путин дал соответствующие поручения по всем вопросам.

10 августа Владимир Путин за рулем мотоцикла «Урал» и в кожаной куртке приехал на байк-шоу, которое организовал мотоклуб «Ночные волки» на горе Гасфорта под Севастополем. Компанию российскому лидеру составили глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев поездку Путина на мотоцикле без шлема.

На следующий день, 11 августа, в украинском МИД заявили, что поездка президента России на полуостров является «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности» Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!