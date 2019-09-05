В Донецке снова произошел взрыв

В Донецке произошел второй взрыв за два дня, сообщает РИА Новости.

Уже известно об одном пострадавшем, это сотрудник полиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), он получил травму руки.

Инцидент произошел в четверг, 5 сентября, примерно в 14:00 по московскому времени возле здания бывшего киноконцертного комплекса «Донецк», которое располагается на востоке города. Пострадавший находился рядом с местом взрыва. Кроме того, в том районе работали коммунальщики, убиравшие мусор. Причина взрыва пока не установлена.

4 сентября в Донецке произошел взрыв на пустыре на территории шахты имени Скочинского на юге города, в 10 километрах от линии соприкосновения. В результате погиб один рабочий. Причина взрыва также пока неизвестна.

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