Олег Газманов выложил полуголое фото и признался в краже яблок

Народный артист России Олег Газманов опубликовал в Instagram фото, на котором предстал с обнаженным торсом, прикрываясь корзиной с яблоками. Певец рассказал, что в детстве воровал фрукты с соседских участков.

Фото опубликовано @oleggazmanov

«Своих яблок было полно, мы с пацанами все равно лазили через забор к соседям и тырили чужие», — признался Газманов.

Подписчики артиста в комментариях признались, что не заметили на фото яблоки, обратив внимание только на полуголого Газманова. Многие предположили, что яблоки, которыми питается певец, молодильные. Некоторые интернет-пользователи принялись сравнивать народного артиста с яблоками.

В июле Газманов признался, что страдал алкогольной зависимостью.

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