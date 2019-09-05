Жертва мошенника разделась ради несуществующего клипа Скриптонита

Мошенник обманом заполучил откровенные кадры 25-летней москвички, мечтавшей сняться в клипе рэпера Скриптонита. Об этом сообщает «Московский комсомолец» в четверг, 5 сентября.

Девушка по имени Олеся обратилась в полицию и рассказала, что в июле наткнулась на информацию о кастинге на участие в новой видеоработе артиста. Жительница столицы связалась с автором публикации и получила ответ от мужчины, который представился как Максим. Он попросил девушку показать на веб-камеру обнаженную грудь, пояснив, что должен перед съемками убедиться, что у кандидатки нет татуировок и шрамов.

По словам девушки, после того, как мошенник заполучил откровенное видео, он заявил, что ее участие в клипе предварительно одобрено. Однако через некоторое время он начал шантажировать москвичку и угрожать, что отправит ролик ее друзьям и родственникам. Он потребовал от жертвы, чтобы та заплатила 10 тысяч рублей в течение трех недель. Периодически он вновь выходил на связь, чтобы напомнить о своих требованиях, в связи с чем девушка решила пойти в полицию.

В июне хакер заполучил обнаженные снимки американской актрисы Белла Торн и угрожал обнародовать их. В ответ звезда самостоятельно опубликовала откровенные кадры, заявив, что слишком долго позволяла мужчинам пользоваться собой.

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