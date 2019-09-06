Бывший игрок сборной России вспомнил об избиении у гей-клуба

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров рассказал, как в 2018 году ввязался в драку у дверей одного из петербургских гей-клубов. Слова футболиста приводятся на YouTube-канале «Быстров и Кларк».

Быстров заявил, что у гей-клуба оказался случайно. В тот день он был пьян и просто перепутал двери, при этом он не вспомнил, почему подрался с неизвестным мужчиной у входа в заведение. «Я просто в интернете посмотрел потом и сопоставил. Он потом мне по телефону сказал, что был неправ», — сообщил футболист.

Также Быстров заметил, что к геям в принципе относится ужасно, а драк, по словам футболиста, в его жизни было немного. «Видимо, скорость у меня хорошая, бегаю быстро. Это мне помогало», — предположил он.

В 2018 году Быстров завершил спортивную карьеру. Последним клубом игрока был «Тосно», прекративший существование. В составе «Зенита» стал двукратным чемпионом России. В последнее время спортсмен работает экспертом на телеканале «Матч ТВ». Также он получил тренерскую лицензию.

У полузащитника имеется опыт выступления за сборную России. В составе команды он в 2008 году стал бронзовым призером чемпионата Европы.

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