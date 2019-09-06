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Человек забрался на 23-метровую стену за 12 секунд и победил лифт

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Польский скалолаз Марчин Дженьски забрался на 23-метровую стену за 12,12 секунды и оказался быстрее лифта. Видеозапись опубликована на YouTube-канале The Guardian.

Дженьски выиграл соревнование, покорив специально сконструированную стену высотой в шесть этажей. Он стартовал одновременно с лифтом и оказался быстрее. Поляк считается одним из самых быстрых скалолазов в мире. В 2016 году он выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

Скалолазание было включено в программу летних Олимпийских игр 2020 года.

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