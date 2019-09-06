Российских водителей захотели обложить новым налогом

Водители, которые подвозят попутчиков с использованием сервиса BlaBlaCar и аналогичных ему, должны платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов. Такую позицию высказало Министерство финансов России, передают «Известия».

В Минфине отметили, что в России есть перечень доходов граждан, которые не облагаются подоходным налогом. Это пособия, пенсии и компенсационные выплаты федерального и местного уровня. Заработки с помощью сервисов совместных поездок к ним не относятся.

В конце июня Минтранс предложил законопроект, который будет регулировать подобные сервисы. Ведомство предложило ограничить число перевозок до двух в сутки, запретить оплату наличными и блокировать аккаунты водителей за коммерческие рейсы. Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков не поддержала эту инициативу.

Эксперты считают, что необходимость уплаты налога приведет к подорожанию поездок на 13-20 процентов. Помимо этого сервис может стать платным для водителей и попутчиков, а также пользователям, возможно, придется предоставлять данные правоохранительным органам.

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