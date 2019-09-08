Машина сбила инвалида на коляске в центре Москвы

В центре Москвы автомобиль сбил инвалида-колясочника, который пересекал дорогу в неположенном месте. Момент аварии попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Hue.

На записи видно, как одноногий мужчина на коляске едет по дороге на Новом Арбате. Мужчина пересек одну проезжую полосу, но был сбит, когда выехал на вторую. От удара он вылетел из инвалидной коляски.

Сейчас его осматривают медики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского ГИБДД. Также уточняется, что сбивший мужчину водитель остановился после аварии и остался на месте.

В августе текущего года сообщалось, что в Тульской области водитель сбил трех паралимпийцев-колясочников. Подозреваемый скрылся с места аварии.

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