На Украине взорвалась колонна военной техники

В Запорожской области Украины произошли взрывы во время передислокации колонны военной техники. Информация об этом опубликована на официальном сайте Государственного бюро расследований (ГБР).

По предварительной информации, воинская часть осуществляла передислокацию на новое место службы, когда в одном из грузовиков колонны произошло возгорание, а впоследствии — несколько взрывов.

В грузовике перевозились горюче-смазочные материалы и элементы защитной динамической брони, уничтоженные в результате возгорания и последующего взрыва. Информации о пострадавших нет.

Сейчас на месте инцидента работают следователи ГБР. Его квалифицировали как уничтожение военного имущества, повлекшее за собой ущерб в крупных размерах.

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Ранее стало известно о закупке Украиной партии бракованных БТР. В 2009 году Украина заключила с Ираком контракт на поставку 420 единиц колесных бронетранспортеров БТР-4. Иракская сторона успела перевести за поставленную технику 218 миллионов долларов, но принято было лишь 88 машин. Остальные вернули на Украину из-за низкого качества сборки: в броне были многочисленные трещины, а корпус бронетранспортеров был деформирован.

С началом конфликта в Донбассе технику продали украинской армии. За несколько лет хранения на открытом воздухе машины заржавели и еще больше деформировались. Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело по статье «Диверсия», однако в 2017 году его закрыли из-за отсутствия состава преступления.

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