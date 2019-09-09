Кремль объяснил отказ Путина встречать прилетевших из Киева заключенных

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему президент России Владимир Путин не встречал обменянных заключенных в аэропорту, как его украинский коллега Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 9 сентября.

«Это не прерогатива главы государства. Он свою часть пути прошел, чтобы обмен состоялся. Это главное, а не его приезд или неприезд в аэропорт», — сказал он.

Материалы по теме Россия и Украина обменялись заключенными Стороны передали друг другу по 35 человек, в обмен вошли Олег Сенцов и все моряки

Песков не стал комментировать списки обменянных задержанных лиц.

Обмен заключенными по формуле «35 на 35» состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорт Борисполь прибыл самолет с украинцами. Зеленский встретил у трапа прибывших заключенных.

После обмена президенты России и Украины поговорили по телефону.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!