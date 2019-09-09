Медведев поднялся в мировом рейтинге после поражения от Надаля

Российский теннисист Даниил Медведев стал четвертой ракеткой мира согласно обновленному рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Список доступен на сайте организации.

Выступление в финале Открытого чемпионата США (US Open) позволило россиянину обогнать австрийца Доминика Тима. Теперь в активе Медведева 5235 баллов. У идущего третьим швейцарца Роджера Федерера — 7130.

Первой ракеткой мира является серб Новак Джокович (9865), второе место занимает испанец Рафаэль Надаль (9225).

8 сентября Медведев уступил Надалю в финале US Open. Поединок длился 4 часа 51 минуту и завершился со счетом 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 в пользу испанца. Медведев стал первым представителем России в финале турнира за последние почти 15 лет. В матче за выход в финал россиянин обыграл болгарского спортсмена Григора Димитрова

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