В ДНР воздвигли памятник Николаю II

Памятник последнему российскому царю Николаю II установили в Донецке. Об этом сообщается в группе «Свято-Благовещенский храм» во «ВКонтакте».

Бронзовый бюст императора появился на территории строящегося храма Святых царственных мучеников в поселке Горняк. В церемонии открытия памятника приняли участие священнослужители, военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и жители поселка.

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Храм Святых царственных мучеников строится в честь Николая II и членов его семьи, расстрелянных в июле 1918 года в Екатеринбурге.

В конце августа на Аллее Героев в Донецке установили памятник погибшему при теракте первому главе ДНР Александру Захарченко. Бюст изготовили по заказу мецената Владимира Некрасова. Возле мемориала установили две плиты, на одной из которых выгравированы слова Захарченко: «Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо».

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